中央銀行理事合著出版的新書《致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價》，引發金融圈熱議，因為內容諸多檢討，是針對有「14A」之稱的前央行總裁彭淮南，新書出版也引發茶壺內風暴。

不過，現任總裁楊金龍說話了，今中午貼出「總裁給同仁的一封公開信」，引用美國總統老羅斯福的演講內容，除鼓勵同仁堅守崗位、不畏外界評論，也以隱喻替彭淮南叫屈。

楊金龍於文中開始就提及，1910年4月23日美國第26任總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)於法國巴黎索邦大學演講，其中一段被稱為The Man in Arena的講詞含意深刻，值得分享、與同仁共勉之。

楊金龍於公開信將原文選錄指出，「重要的不是那些評論的人，也不是那些對勇於任事者何以受挫或如何改進指指點點的人」。「值得肯定的是實際上在場上打拚，臉上沾滿塵土與汗水的人；他們勇往邁進，他們敗而不餒，因為如果沒有付出，就不會出錯或有缺失」。

公開信中進一步提及，「這些人苦幹實幹、熱血至誠、全心奉獻、投身崇高志業，他們知道最好的結局是成就功業，而最壞的情況是，即使會失敗，也是奮鬥不懈；「這些人的地位，永遠不應與那些冷眼旁觀而不願承擔成敗的人相提並論。」

《致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價》新書本周出版，作者包括央行理事陳旭昇、李怡庭，前理事台大經濟系退休教授吳聰敏，央行副總裁陳南光也寫了推薦序，這本新書最有賣點的是，「央行理事會成員聯手檢討前總裁彭淮南政策」，其論述包括彭淮南主掌央行20年，低利率環境助長房價，壓低匯率阻礙產業升級，甚至引發人才外流。

(中時 )