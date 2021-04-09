屏東縣萬丹鄉1名29歲曾姓女子，8日晚上10時許騎車行經萬丹大昌路1號橋旁，突然遭人以開車衝撞，撞倒後將人強行帶走，屏東警方追查後，9日逮捕到55歲黃姓嫌犯，並在屏東市水源街一處空屋內發現曾女陳屍其中，已遭殺害。

警方在屏東市水源街一處空屋，發現曾女陳屍其中。（潘建志攝）

警方在屏東市水源街一處空屋，發現曾女陳屍其中。（潘建志攝）

曾女是騎乘機車時被一台白色小客車碰撞，小客車上的黃男下車查看，馬上將曾女抱上車後離去，現場有民眾見狀立刻報警，警方獲報後發布攔截圍捕，並調閱監視器，循線查到車主，車主告知警方車子已借給黃姓友人，且不知黃男行蹤。

黃嫌9日上午6時許自行向警投案，不過卻不願意說明事情經過，也不願交代曾女行蹤，警方後來在屏東市水源街一帶發現白色自小客車，動員200名警力在附近搜索，最後在一間空屋內發現曾女，已經死亡。

據調查，曾女在一家手機通訊行上班，長相甜美，剛結婚一年，黃嫌疑及在購買手機時認識後，之後不斷糾纏，曾經尾隨曾女，也在店裡觸摸她，曾女要求他不要再騷擾黃嫌卻仍依然故我，曾女因此在今年2月、3月時報警，指控黃嫌性騷擾。

黃嫌棄屍處為一處空屋，距離黃嫌住家僅50公尺，已經十多年無人居住，屋主現在外地，黃嫌因知曉為空屋才棄屍於此。目前曾女死因及相關作案細節，警方仍在調查釐清中，

黃嫌鄰居表示，黃嫌從小就是問題人物，常惹事生非並與鄰居吵架，長大後20多年遊手好閒，沒有工作也未婚，曾經家暴父母，父親死後母親也搬到外處，不願與他同住。

(中時 )