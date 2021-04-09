台鐵太魯閣號列車事故發生後，各界關注鐵道周邊的施工安全防護問題。行政院公共工程委員會發現台鐵在台東縣鹿野山里路段一處邊坡整治工程鄰近鐵道，並未設置安全措施。（蔡旻妤攝）

台鐵太魯閣號列車事故發生後，各界關注鐵道周邊的施工安全防護問題。台鐵鄰近台東大學知本校區大學路的平交道，9日上午9點45分發生故障，柵欄無法升降，台鐵於下午1點20分維修完成。（蔡旻妤攝）

台鐵太魯閣號列車事故發生後，各界關注鐵道周邊的施工安全防護問題。行政院公共工程委員會發現台鐵在台東縣鹿野山里路段一處邊坡整治工程鄰近鐵道，並未設置安全措施，要求台鐵改善。台鐵台東工務段表示，9日就會要求承包商做好保護鐵道的安全措施；當地居民說，每逢大雨這個路段經常發生土石流，事故發生後，更憂心乘車安全。此外，台東大學路平交道也發生柵欄故障，導致雙向人車無法通行。

台鐵清查10件邊坡改善工程，宜蘭福隆石城、鹿野山里、瑞芳猴硐3處邊坡上方有重型機具入侵疑慮，其中鹿野山里工區邊坡鄰近鐵道，以既有擋土牆及型鋼護欄防護網為防護恐為不足。

當地陳姓居民表示，山里周邊是山坡地形，每逢颱風大雨經常發生土石流，去年台鐵進行邊坡整治工程迄今，由於發生了台鐵列車撞上工程車意外，居民紛紛憂心乘車安全，說「就怕哪天運氣不好會碰上」。

台鐵台東工務段段長楊志斌表示，山里邊坡整治工程與發生事故的北迴線清水隧地形不同，範圍較小、不會有大型機具和車輛進入，但仍要求包商9日必須將施工工區和鐵道做出隔離，以保護鐵道安全。然因白天無法施工，須等夜間路線封閉再進行保護工程施作。

此外，台鐵鄰近台東大學知本校區大學路的平交道，9日上午9點45分發生故障，柵欄無法自動升降，警鳴器不斷響起，導致雙向人車無法通行。鐵路警察獲報趕抵現場維持交通，並戒護協助學生通過平交道，台鐵於下午1點20分維修完成。

台東大學學生表示，往學校途中，就看到平交道柵欄降下，火車通行警鳴器不斷響起，但等了20分鐘遲遲未見火車通行，更不敢強行通過，在場熱心民眾隨即報警處理。

(中時 )