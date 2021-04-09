台灣火鶴花受到新冠肺炎疫情影響，內、外銷受阻，台灣火鶴花產業發展協會首次配合「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」與沿途8個駐駕點聯名合作，透過花藝老師巧手，依照各宮廟主祀神明和大甲媽的祈福小物，火鶴花組成祈福花斗，作為迎接陳列的供品，待遶境結束後，開放給信眾擲筊祈回安奉，盼能間接開拓火鶴花內需市場。

台中清水朝興宮、彰化明道大學、北斗奠安宮、員林福寧宮、溪州武元宮、雲林西螺福興宮、虎尾天后宮及嘉義新港奉天宮都是大甲媽遶境路線的宮廟和駐駕點，台灣火鶴花產業發展協會今年這8個駐駕點合作，請來台中市花藝設計協會的花藝老師，依其祈求內容設計各20組專屬花斗。

新港奉天宮副董事長林秀琴表示，洋桔梗又被稱為媽祖花，新港奉天宮的花斗主要以火鶴花和當地出產的洋桔梗所組成，內有奉天宮小神衣、大甲媽御守和口罩，待遶境結束後，4月14日上午10點開放給信眾擲筊祈回花斗居家安奉或擺設。

新港奉天宮與台灣火鶴花協會等單位，今天於新港奉天宮進行向開臺媽祖獻花斗儀式。（張毓翎攝）

新港奉天宮的花斗主要以火鶴花和當地出產的洋桔梗所組成，內有奉天宮小神衣、大甲媽御守和口罩。（張毓翎攝）

台灣火鶴花產業發展協會祕書長潘永祥表示，新產業想跟傳統廟宇文化結盟，其實不容易，從4年前到高雄內門推動宗教用花，再到去年在農糧署、台中市政府協助下，接觸到大甲鎮瀾宮、豐原慈濟宮等知名宮廟，有了和這些宮廟合作契機，今年與其他宮廟接洽時，大多也願意藉這個機會，在這疫情難關幫助花農，也讓信眾多了一個祭拜祈福的選擇。

另活動也得到花卉產業界的認同，台灣蘭花育種者協會特別加碼提供蘭花花斗，獻給新港奉天宮和北斗奠安宮，象徵著對於媽祖慈悲的感恩。

(中時 )