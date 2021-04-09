日本暢銷漫畫《進擊的巨人》，從《別冊少年Magazine》創刊號連載至今，長達11年7個月，不過昨（９日）突然宣布將推出最終回，為此神作劃下句點，消息曝光後，讓許多粉絲直呼不捨。

日本《講談社》出版漫畫「進擊的巨人」，從2009年10月《別冊少年Magazine》創刊號開始連載，至今長達11年7個月，如今不僅將於《別冊少年Magazine》5月號推出最終回，內容更刊載漫畫作者諫山創精選的「第69集朋友」，並附上5月號封面插圖的特製資料夾，此外預計舉辦多項活動，回饋長期支持的粉絲，單行本最後一集預定6月9日上市，並推出2種特裝版，而最終話推出後，讓《東立》出版社app及網站一度被塞爆，更在臉書發表聲明：「這一天，東立再次想起被巨人支配的」。

【公告】 這一天，東立再次想起被巨人支配的⋯⋯ #東立電子書城 今日因《#進擊的巨人》#連載 #最終回 上架，人潮較多，網頁與app可能有無法讀取的情況發生，目前工作人員正在緊急處理中，感謝讀者們的耐心等候與支持。 由東立出版社發佈於 2021年4月8日 星期四

根據《產經新聞》報導，漫畫「進擊的巨人」責任編輯是38歲的川窪慎太郎，15年前相中當時年僅19歲的諫山，便極力向上司和周邊人士推薦，因此讓，從2009年開始連載，沒想到竟掀起一股熱潮，至今近12年仍未退燒，更從2013年起改編成動畫，甚至被外界譽神作，也讓川窪強調：「我認為『進擊巨人』絕對是可被傳誦千年的作品。」

這部漫畫不僅在21國及地區出版，電子書讀者遍布約180國及地區，全球發行量突破一億本，此外於2013年改拍為電視動畫外，2015年更翻拍成電影，由三浦春馬、水原希子等巨星領銜演出，目前更預計將拍成好萊塢電影，讓粉絲可以說是引頸期盼。

(中時新聞網)