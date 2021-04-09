雅茗-KY（2726）公告3月營收1.31億元，較去年同期大增95.79%，也較2月成長27.47%，營運已經回到正軌。雅茗-KY表示，氣溫漸升，接下來將逐步進入夏季的飲料傳統旺季，看好第二季營運穩定成長，加上茶飲本業、供應鏈整合與投資併購等三大成長曲線陸續布局，全年營運要挑戰108年的高峰。累計今年第一季雅茗-KY營收達4.26億元，也比去年同期成長53.87%，雖然有去年受疫情影響基期較低的因素，但已經與過往正常營運表現相差無幾，反映集團已經完全走出疫情陰影。

雅茗-KY指出，在去年疫情期間同步進行的營運體質調整在去年下半年已經明顯發酵，透過費用管控與組織調整，全年的獲利繳出亮麗成績單，今年第一季可望仍有好表現。

雅茗-KY表示，度過第一季的農曆春節、傳統飲料淡季後，雅茗-KY在第二季也將加快展店與各事業布局的腳步，為旺季做好準備，持續為夏季備戰。此外，雅茗-KY也在三月份啟動新零售計畫，與知名飲料廠商異業結盟，打造「快樂檸檬利樂包產品」，目前已經在線下及線上同步販售，通路涵蓋大陸市場多個超商、自動販賣機、知名電商平台等，產品線可更深入消費群，為顧客提供更快速便利購買方式，成為另一營收成長動能。

在海外市場方面，雅茗-KY表示，隨著疫苗即將普及，因此今年海外市場發展策略將會持續深耕美國市場及加大東協市場佈局。雅茗-KY說，美國市場仍是海外布局的重點，快樂檸檬已成為美西地區茶飲強勢品牌，未來3年內會有信心挑戰200家門店，擴大快樂檸檬在北美茶飲市佔率。另外，在東協市場展店表現上，雅茗-KY指出，馬來西亞、印尼市場在疫情下仍舊表現亮眼，相繼皆已開出近10家門店，今年除了繼續投入加速展店外，也會擴大與東協國家有意向結盟的夥伴進行合作，以利東協大經濟區域布局。

雅茗-KY表示，在茶飲本業、供應鏈整合、投資合盟等三大成長曲線加持下，今年力拚營收與獲利表現要達到108年的高檔水準，為今年營運再創新高打下厚實基礎。

(工商 )