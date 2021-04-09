受惠聚酯、加工絲價格上漲，國內紡纖原料廠宏洲（1413）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）今年第一季營運成長幅度都有1成以上；業者預期，依目前手中訂單能見度看，營運成長期應可維持到5月。

宏益今年第一季合併營收5.13億元，年成長37.5％；聯發紡首季的合併營收6.74億元，年增20.2％；集盛第一季合併營收23.63億元，年成長率10.21％。

集盛指出，今年以來加工絲、尼龍等產品的價格，都延續2020年下半年以來的調漲趨勢，首季的漲幅都在10％以上，是2021年第一季營收成長的原因之一。

除產品價格調漲外，產品100％是聚酯加工絲的宏益指出，2020年受到疫情影響，讓去年第一季的營收銳減，導致基期較低，所以今年的成長幅度較大。

在全球原物料價格持續上漲，加上客戶補庫存需求訂單動能仍強，集盛、宏益認為，現在的產業環境景氣仍處於高檔，加工絲、尼龍報價並未有降低，因此，第二季的營運前景還是正面的。

除此之外，集盛指出，手中的訂單能見度已到第二季中的5月，因此，在各營運不可知的因素不變下，上半年的營收獲利成長期可維持到5月。

加工絲、聚酯廠指出，第二季是酯粒的傳統旺季；且，在各項原物料價格仍在上漲趨勢的推動下，第二季加工絲、尼龍、聚酯等產品的營運前景還是正向成長的。

(工商 )