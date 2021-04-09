替台塑處理有害廢棄物的長榮鋼（2211）旗下環保事業體旗下的水美工程為因應市場龐大需求，預計將設置新產線，2022年完成，2023年商業運轉，預計一年將貢獻4億元營收，獲利貢獻1億元左右，屆時2023年水美一年獲利從當前一年獲利3億元，一舉提升至3至4億元之譜。

水美成立於1980年，為長榮鋼持股48.13％，是長榮鋼旗下的環保事業體，獲得經濟部工業局輔導認證，為台灣北區唯一的甲級有害事業廢棄物綜合處理中心，可處理工廠及醫療院所作業衍生的有害事業廢棄物，處理能量為每年2萬噸，每季進行歲修一周。水美去年EPS為8.7元。

水美旗下客戶有日月光投控、聯電、友達、南亞科、台塑、台塑石化、亞東石化、長興化工、必治妥、杏輝製藥、中研院、國防部、環保局、台大醫院、三軍總醫院等。

隨著需求端相關產業的發展，有害事業廢棄物的處理需求持續增加，因此水美正在進行擴充產線預計2022年完成，2023年商業運轉，預計2023年將產能擴充50％至一年3萬噸。

(工商 )