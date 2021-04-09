大甲媽遶境，彰警投入3000警力嚴陣以待。（吳敏菁攝）

大甲媽祖遶境又要掀起高潮，進入彰化是重頭戲，信徒團體準備香案迎媽祖，縣府也整備中庭空間供香客歇腳，彰化縣警察局整備3000名警力嚴陣以待，強調「暴力零容忍」，呼籲信眾隨香祈福，不要過度激情引發衝突。

大甲媽遶境倒數計時，彰化縣警察局摩拳擦掌，嚴密規劃交通疏導及肅竊防盜小組等各項安全維護措施，秉持「不躦轎、不搶轎、不燃放鞭炮」三大原則，希望大甲媽遶境活動在彰化縣能做到「遶境祈福、和平圓滿」。

過去大甲媽過境，彰化搶轎、打架滋事不斷，衝突最激烈，為了避免爭搶抬轎擦槍走火，警察局今年特別邀集彰化縣轄內46家宫廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，嚴密防範。並在沿線，投入制服警員2500人次，便衣刑警500人次，民防、義警也將近500人次，藉故衝突滋事，絕對嚴辦。

預估明天傍晚，媽祖鑾轎和進香人將通過「民生地下道」，晚上駐駕「永樂街天后宮」等處所，又將高潮迭起，去年就發生丟鞭炮炸傷人等事故，彰化縣警局已經整備防暴拒馬等，在過境時淨空路口。今年更特別結合大甲鎮瀾宮「大甲媽祖APP平臺」，提供道路管制及替代道路等訊息，避開塞車路段及時段，確保活動能夠平安順利進行。

(中時 )