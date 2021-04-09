歐股周五早盤略為走低，但是有望實現一年多以來時間最長的周線連漲。市場近日樂觀看待經濟成長快速復甦，抵銷了歐元區疫苗接種的不確定性。

周五泛歐Stoxx 600指數0.53點或-0.12%，為436.33點，仍維持在去年二月歷史高點紀錄之上。英國富時100指數和德國DAX指數分別下滑0.1%和0.2%。

英國股市本周跑贏歐洲其他股市；在逐漸解除封城管制之下，專注於國內市場的富時中型股指數突破歷史新高。

航空股表現佳。包括英國航空的IAG集團，以及易捷航空、威茲航空，皆上漲在0.2%至1.0%之間。英國將在5月初做出決定5月17日是否將開放國際旅遊，好讓航空旅遊業提前做好重啟準備。

空中巴士上漲2%。該法國客機製造商宣布第一季交貨量微幅提升。

旅遊公司圖易(TUI)跌5.7%。TUI指出，由於傳染病打亂了旅遊計畫，規劃提出3.5億歐元的可轉讓債券，以改善公司流動性。

(時報資訊)