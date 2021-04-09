財政部海關進出口貿易初步統計，3月出口358.9億美元，為歷年單月新高，月增29.1%，年增27.1%(按新臺幣計算增19.1%)；累計1至3月出口979.4億美元，年增24.6%(按新臺幣計算增17.5%)。

3月進口322.3億美元，亦創歷年單月新高，月增38.4%，年增27.0%(按新臺幣計算增19.0%)；累計1至3月進口835.8億美元，年增21.1%(按新臺幣計算增14.2%)。

3月出超36.6億美元，年增8億美元；累計1至3月出超143.6億美元，年增47.7億美元。

財政部表示，肺炎疫情仍為影響國際景氣之關鍵因素，全球供應鏈缺料、國內近期缺水狀況等亦帶來不確定性，惟國際經濟基本面明顯改善，國內半導體業兼具進階產能及製程優勢，恰能肆應新興科技應用及數位化發展潮流，以及原物料行情走揚有利挹注傳產貨品外銷動能，我國第2季出口可望延續雙位數成長態勢。（編輯整理：李慧蘭）

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