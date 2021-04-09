醫師解釋，沙門氏菌通常存在於健康的爬蟲類和兩棲動物的消化道，家中飼養小烏龜看似健康又乾淨，但其糞便就帶有沙門氏菌，很容易汙染到牠們的身體或水缸、容器等生活空間。（馮惠宜攝）

衛福部台中醫院小兒感染科醫師陳敏恭說，女童到院時高燒40度，腹痛、腹瀉，使用抗生素6天才退燒。（馮惠宜攝）

6歲徐小妹因發燒、腹痛及腹瀉到醫院就醫，由於用了抗生素，仍高燒40度，還一天拉8次，醫師一問發現她這一個月來養了4隻小烏龜，採集患者糞便進行細菌培養，發現是感染沙門氏菌，經給予適合的抗生素治療，病況才好轉；醫師提醒，飼養小烏龜等爬蟲類動物，可能經由糞口感染沙門氏菌，輕則急性腸胃炎，嚴重者還可能併發腦膜炎或骨髓炎。

衛福部台中醫院小兒科去年9月開始，四個月內接獲兩例小朋友因養烏龜感染沙門氏菌併發腸胃炎的個案；小兒感染科醫師陳敏恭解釋，沙門氏菌通常存在於健康的爬蟲類和兩棲動物的消化道，家中飼養小烏龜看似健康又乾淨，但其糞便就帶有沙門氏菌，很容易汙染到牠們的身體或水缸、容器等生活空間。孩童若接觸烏龜或飼養環境後，不徹底洗手，就可能經由糞口感染，造成急性腸胃炎。

陳敏恭指出，沙門氏菌潛伏期約1至2天，感染常見於食用被污染的牛奶、雞蛋、蛋製品，通常會出現腹瀉、腹痛、發燒、嘔吐等症狀，偶爾出現血便、頭痛、關節痛，嚴重甚至脫水、休克，若是5歲以下的兒童、65歲以上成人及免疫系統較弱的人，有可能併發嚴重的腦膜炎、骨髓炎等。

陳敏恭也呼籲販賣兩棲動物的寵物店，應同時提醒及提供家長沙門氏菌感染風險的衛教資訊，降低病原菌傳播風險，共同維護兒童健康。另外提醒家長平常應多注意孩童與飼養動物互動情形，如發現兒童有嘔吐、腹瀉或發燒等病症並同時飼養有烏龜等兩棲動物，應儘速就醫治療，以免導致嚴重的併發症。

(中時 )