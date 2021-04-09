談戀愛如同跳雙人舞，一個人前進，另一個人則要後退，才不會不小心踩到對方的腳。搜狐網命理專欄點名，處女座、巨蟹座以及摩羯座是3大最難伺候的星座女，在生活上除了堅持完美主義，更會在雞蛋裡挑骨頭，難搞程度堪比女王。

▍1. 處女座

處女座的女生外表沉默冷靜，實際上內心城府極深，更是超有野心，天生有完美主義傾向，最擅長在雞蛋裡挑骨頭，不僅對自己很嚴格，對別人更是明顯，處女女就連精神上都有潔癖，是典型的強迫症代表，堪稱比女王還難伺候。

▍2. 巨蟹座

巨蟹女個性溫柔軟弱，受不得任何委屈，一旦受到一點點委屈也會哭得梨花帶雨，總讓旁人不知所措。當巨蟹女與戀人鬧情緒時，千萬不可以凶她，哪怕只是語氣重一點，她們也會認為對方不愛她、不遷就她，之後就會開始擺出臭臉並數落對方。以巨蟹女的角度來看，她們可以肆無忌憚地欺負對方，不管做什麼都是她們對，相當難伺候。

▍3. 摩羯座

摩羯女一直都是很嚴肅認真的星座，日常生活中她們不太會嬉皮笑臉，屬於個性冰冷、不太愛說話的類型。摩羯女光是戀愛前就很難接近，戀愛後則是不太會管教和打擾愛人，就連在結婚後也不太會關心另一半，因此很容易讓對方覺得生活沒情調。

(中時新聞網)