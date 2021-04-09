張姓男子2018年底開車載著丁姓、賴姓、陳姓友人，在桃園中壢，涉嫌未注意車前狀況，駕車擦撞王姓騎士，賴雖然沒跑掉，卻遲遲在42分鐘後才報警，王男因此錯失黃金救援時間，隔不到2周後不治，張、陳、丁都被桃園地檢署依遺棄致死罪提起公訴。

檢方調查，張姓男子2018年12月26日清晨5時45分許，開車載著丁姓、賴姓、陳姓友人，經過中豐路時，擦撞到王，導致王彈飛。而張等人卻未主動積極報案，將王送醫，一直等了42分鐘後才報案，導致王送醫急救，2019年1月9日不治。法醫也發現他有腦內出血、腦室積血併阻塞性水腦症、顏面骨骨折及疑似顱底骨折等傷害

檢方發現，陳男還以路邊踢來的塑膠袋，用腳採塑膠袋塗抹，丁發現塑膠袋沾血後，也把塑膠袋丟到旁邊，員警調閱監視器畫面發現此事，家屬也向檢方提告。

檢方發現，案發時，張男未向員警表示是他開車，還稱王表示不需要叫車，不用報警，且王還能和他們聊天，後來看王越來越不舒服，才趕快報案。丁也坦承把垃圾袋丟到旁邊，也說王有稱不要叫警察。陳也承認有用腳踩垃圾袋。

檢察官詢問醫院，院方稱，若提早1小時到院的狀況，且能即時獲得手術介入，有機會避免死亡。

雖然家屬認為，張犯殺人罪，但檢察官認為，殺人罪要有主觀殺人之故意，張與王素不相識，是一般車禍。不過張延遲42分鐘才打電話，依照其等智識經驗，可預見現場不適合讓被害人留滯，否則可能死亡。因此張應該主動、積極將王送醫，確實有遺棄致死不作為不確定故意，依法給予起訴。

(中時 )