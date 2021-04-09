真的有夠變態，台中市24歲的張姓清潔工，去年3度入侵彰化某高中女生宿舍曬衣處偷取內在美衣物，甚至意圖尾隨進浴廁偷窺，幸好有機警女學生發現後通報舍監、教官，校方報警後張男迅速落網被逮，彰化地方法院依無故侵入他人建築物3罪，判應執行拘役70日，可易科罰金，全案仍可上訴。

檢警調查，張男自去年3月8日、4月30日，與11月24日3度趁著凌晨1至2點半之間，騎車到該校側門翻牆闖入校園，再從未上鎖的窗戶潛入女子宿舍，第一次先在曬衣處偷拍女學生衣物照片，第二次拍完照後竟順手拿了件內褲在場自慰後再放回原處後離開。

張男第三度故技重施闖入女宿後大膽停留，先躲在一樓浴廁，接著尾隨女學生進入二樓浴廁意圖偷窺女學生洗澡，不料該少女僅如廁後就回寢室，張男準備離開時恰巧與另一名女學生擦身，他快步尋原路逃離校園後騎車逃逸。

所幸女學生十分機警，立即通報舍監，天亮後再通報教官，由女主任教官向彰化分局報案，當晚警方就循線在台中市將張男逮捕，手機內發現大量女學生衣物照片，還有以內褲自慰影片。

校方指出，近年因校園圍籬綠化而容易出現安全破口，案發後全面檢視校園可能遭入侵的地點，加高鐵窗、加裝鐵絲網，開放式的地方全部封閉；案發當晚即已集合住宿生心理輔導，並提醒務必關閉門窗。報警後也進行校安通報，並在集會時對全校學生宣導，提高警覺，男子侵入校園路線也反覆搜尋確認未被放置針孔攝影機。

判決書指出，張男3度侵入校園，目的在拿取女學生衣物自慰，或企圖窺視，所為不僅侵害校方對校園之管理，更破壞住宿生之居住安寧，審酌被告犯後坦認犯行、大學畢業後從事清潔工且無前科，卻迄未賠償損失，作如上簡易處刑。

(中時 )