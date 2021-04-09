台鹽實業股份有限公司贊助礦泉水，提醒信眾在徒步進香的同時補充水分。（巫靜婷攝）

萬泰科技捐贈10萬份單片包裝醫療級口罩，給第1線維護進香秩序的員警使用，內政部長徐國勇、立委陳超明9日下午到拱天宮參拜，並頒贈感謝狀給萬泰科技。（巫靜婷攝）

2021年白沙屯媽祖徒步進香活動，受國內疫情趨緩、民眾不敢出國旅遊等影響，吸引7.8萬人報名進香，創歷史新高紀錄，但疫情尚未完全結束，又碰上缺水期，廟方9日除了呼籲信眾遵守防疫規定，拱天宮主委洪文華也表示，若遇嚴重缺水將協調消防隊及自來水公司提供協助。

白沙屯媽祖進香活動將於4月11日深夜起駕，8天7夜進香之旅，預計4月16日到北港、進火，19日回宮，返程2天恰逢周末假日，40小時要走200公里極具挑戰，廟方表示，今年報名進香的人數快速成長，但據往年經驗，實際參加人數往往超過報名人數，返程又逢周末假日，人數有望超過10萬人。

進香人潮多，不免讓人擔心用水問題，今年苗栗、台中地區均逢乾旱，沿途信眾除了要注意自我衛生管理，用水需求也備受考驗，洪文華表示，苗栗通霄、苑裡地區目前是減壓供水，途經限水的台中、北彰化地區，呼籲香燈腳務必得到主人許可才能用別人家的水，就算只是借廁所也要住戶同意。

拱天宮主委洪文華、苗栗縣長徐耀昌等人，與活動各贊助單位，9日上午出席進香行前活動，內政部長徐國勇、立委陳超明也在下午近1時許抵達拱天宮參拜，徐國勇提及太魯閣號出軌案，表示媽祖慈悲，希望傷口趕快結疤，大家要向前走讓創傷過去。

立委陳超明表示，為強化防疫能量，拱天宮及萬泰科技捐贈10萬份單片包裝醫療級口罩，給第1線維護進香秩序的員警使用。另外，通霄鎮公所將於4月11日晚上7時30分在拱天宮廟前廣場舉行媽祖起駕晚會活動，並配合進香活動，提供免費接駁車和住宿資訊，詳細內容可至通霄鎮公所官網查詢。

(中時 )