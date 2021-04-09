美股長紅能走多遠是華爾街熱烈討論的焦點，曾多次神準預測美股走向的經濟學教授Jeremy Siegel表示，美股能一路飆漲至年底，且還能再漲30%或40%，但需要注意聯準會主席Jerome Powell的態度，若轉為強硬，恐會應聲下跌20%。

根據CNBC報導，Jeremy Siegel分析美國經濟現況時相當看好美股後市，並認為現階段是不需要緊張的時刻，「我認為牛市會繼續發生，等到通膨狀況超乎預期時，聯準會才會介入，到時候需要更小心，現在不是第9局，而是相當繁榮的第3局。」

至於通膨率對於股市的影響，Jeremy Siegel則強調，當新冠肺炎最後一波限制解除、疫苗普及率提高，民眾恢復旅遊、會議等經濟活動，經濟將出現強勁成長，進而釋放通膨壓力。

Jeremy Siegel預測通膨率可能達4%或5%，遠遠超過聯準會預期的2.2%，Jeremy Siegel說：「若膨脹速度比預期還要快，聯準會可能會很快就會介入，到時股市也會受到影響，恐會應聲下跌20%。」

Jeremy Siegel向來看多美股，並曾多次神準預測美股走勢，2015年美股大跌時靠著預測道瓊將反彈贏得聲勢，去年3月美股持續下跌，當時Jeremy Siegel也成功預測，美股會在今年（2021）飆漲。

(中時新聞網)