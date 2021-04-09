鋼龍與朱祥麟合力完成美技守備。（中華職棒提供）

味全龍新洋投鋼龍昨天在5局上出現一記精彩守備，他以反手攔下樂天桃猿邱丹擊出的強襲球，但球卡在手套拿不出來，索性直接把整個手套丟往一壘，這個美技也讓他登上ESPN十大好球第3名，「生涯夢想可以登上十大好球，沒想到是在台灣完成。」

龍隊因近期投手傷病問題，提前於昨天「開箱」鋼龍，他一軍初登板先發6局，被敲10支安打、失5分，另有5次三振、1保送，退場時仍是敗投候選人身分，但隊友在7局下追平，讓他躲敗。

對於自己一軍初登板表現，鋼龍自認雖不滿意但大致上還可以接受，「有跟其他隊友聊過，控球、配球策略還需要做調整，進壘點的部分還可以再低一點，製造更多滾地球，之後會針對這部分去做調整。」

談到自己昨天與隊友朱祥麟合演的美技守備，鋼龍笑開懷的說：「這是投手遇到強襲球的直覺反應，手往後攔截到後發現球就在手中，想拿出來時發現球卡在食指、中指那，想拔拔不出來，所幸靈機一動就直接把手套丟給一壘手。」

回想起昨天完成這精采守備，鋼龍仍感到不可置信，「這個play是沒有設計過的，現在回神想想，還是覺得怎麼可能會有這樣的球跟反應。」

這一球也讓他登上ESPN十大好球第3名，鋼龍透露，自己是早上時媽媽傳訊息給他才知道，「生涯夢想著可以登上ESPN十大好球，沒想到是在台灣完成，2013年時也有過反手接球的守備，但那次有把球拿出來，這次算是進階版的美技守備。」

而與鋼龍共同完成美技的一壘手朱祥麟也直呼是拖隊友的福才能登上ESPN，「那時候真的有嚇到，本來以為他會自己跑過來踩壘，後來發現他要丟手套，本來我還想說要先把自己的手套丟掉再接，但真的沒時間。」這也是朱祥麟生涯首次碰上這樣的守備情況，他笑著說：「第一次就獻給鋼龍了。」

(中時 )