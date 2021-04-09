新竹縣縣道118和122線是轄內重要幹道，路線經過竹東、新埔和關西，近年隨觀光產業發展，路段車流量大，容易發生交通事故，縣府為提升安全，爭取前瞻基礎建設609萬元經費，預計透過路口設計、智慧號誌和新式標線等改善措施，建構行人安全通行的環境。

縣長楊文科表示，118線和122線是新竹縣內最重要的幹道，串聯許多鄉鎮，是鄉親們很常使用的道路，因路線可抵達轄內多處景點，也吸引許多民眾來觀光，假日車流量非常大，但許多鄉親必須穿越道路，原有的路口安全性應再加強，縣府抓緊時間爭取經費，希望盡速改善路口環境，讓所有鄉親都能行得安全。

縣府交通旅遊處指出，縣道118和122線沿線，目前號誌化路口都沒有設置行人專用號誌，部分路口連行人穿越道標線也沒有，對於穿越路口的行人有安全之虞。

此次改善工程將藉由路口實體槽化、號誌和標線改善，結合智慧號誌和新式標線等方式，建構出行人安全通行的環境，提升路段整體交通服務品質。

交旅處同時表示，預計施工項目分成路口幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等3部分。

另，路口幾何改善共2處，分別在中興路二段122巷口和田新路一段與中正路口；行人穿越道標線改善則為11處（122線5處、118線6處）；號誌化路口新設觸動號誌和行人專用號誌也為11處（122線6處、118線5處）工程預定今年6月招標，年底前完工。

(中時 )