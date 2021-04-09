女星林心如今(9日)出席伯爵（Piaget）頂級珠寶展，在出席活動前也笑稱「前一刻還穿著運動服和球鞋送女兒上學，現在則是身穿黑色高領配戴上億珠寶出現在活動上，雖然很想收藏這些珠寶，但成為媽媽後就只能欣賞。」

伯爵《Wings of Light 光之羽翼》頂級珠寶暨腕錶展，邀請魅力女神林心如一同欣賞伯爵「Enchanting Flight 夢幻啟程」、「Magnificent Haven 璀璨天堂」及「Ecstatic Dance 迷幻之舞」三大主題展區，林心如配戴上億珠寶的同時還有一大隱藏亮點「轉身背後全光」，也自嘲很久沒這麼漂亮了，林心如也說自己愛粉紅鑽，老公霍建華不會送，因他不懂這些。

林心如受邀欣賞伯爵《Wings of Light 光之羽翼》頂級珠寶暨腕錶展。(圖/張家齊攝影)

林心如近期才拍完《她們創業的那些鳥事》，其中有一幕是與林哲熹演出的親熱戲，林心如表示以往床戲都是2人躺下就帶過，這次大方的躺在對方胸肌上，是從影以來最大尺度，而有天剛好在家和老公霍建華看到這片段，只好尷尬找事先離開一下，並表示「和他(霍建華)一起看自己和別人的親熱戲很怪」，但他(霍建華)很清楚那是工作會彼此尊重，就像老公很受婆媽歡迎常拉著他拍照，也不會吃醋。

伯爵《Wings of Light 光之羽翼》頂級珠寶暨腕錶展，於4月8日（四）至4月10日（六）假台北晶華酒店總統套房展出。引進逾270件、總價近30億的頂級珠寶與腕錶作品。

(中時新聞網)