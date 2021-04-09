國立中山大學藝術管理與創業研究所在旗津中洲舉辦「中洲津餘祭」，遊客使用「撈津餘」互動裝置打撈中洲漁港海廢。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學藝術管理與創業研究所結合旗后商圈振興計畫，首度於高雄市旗津中洲舉辦「中洲津餘祭」，打造9項裝置藝術及1個隱藏打卡點，透過社區導覽的方式，讓居民與遊客更貼近作品創作理念及在地文史，為在地社區打造不一樣的街頭風貌。

「中洲津餘祭」裝置藝術策展人王學翎表示，從中洲當地文化發想的裝置藝術大致可分為在地文化、漁業文化、環保議題等3面向，以中洲渡輪站為出發點，在中洲漁港、中洲魚市場、葉氏宗祠、永洲大戲院等設置裝置藝術，皆與當地的特色、文化、歷史息息相關。

裝置藝術「永洲大戲院」透過修復節目海報，見證永洲大戲院歌舞昇平的過去。「中洲報」蒐集了1956年至1990年間，影響中洲地區的重要新聞，梳理中洲聚落的歷史脈絡。「生肖牌纜樁」將西南地區沿海常見的卡牌遊戲印製到港邊的纜樁上，成為遊客熱門打卡景點。藝術家吳君旋作品「祝旗」蘊含當地漁業文化，在夜間點燈後別具特色。藝術家呂昀珊的「重返」及「洄游群」以魚群意象，象徵中洲居民與海洋息息相關的日常風景。

「撈津餘」為團隊取自兒時在夜市撈金魚的回憶，結合旗津中洲漁港的海廢議題，延伸出能打撈旗津港邊多餘海廢的互動式裝置，這款設置在港邊，結合漁網與木箱的「撈津餘」裝置，便可輕鬆撈起海廢。透過裝置藝術展覽，強化在地居民的海洋環保意識，期望當地在發展觀光之餘，與居民和遊客共同保護海洋資源。

團隊表示，這是第一次有願意深入了解在地文化的遊客進入社區走動，4天展覽共吸引近200人次參觀，當地居民也能在展覽期間，導覽講述在地文史，有助地方保留當地特色及發展文化商機。

(中時 )