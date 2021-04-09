受惠疫情趨緩，全球服飾消費市場逐漸復甦，出口需求增溫；儒鴻(1476)9日公布3月合併營收31.11億元，較去年同期大幅成長63.5％，並創下歷年同期新高。

儒鴻累計今年1-3月營收82.19億元，年增36.74%。

儒鴻指出，在疫情趨緩後，客戶急單、訂單回籠的速度超乎預期，需求強勁，手中訂單量已快速增加。

依儒鴻統計，目前包括Nike、UA等主要客戶，2021年的訂單成長力道強勁，其中，Nike今年訂單可望有15-20%的高兩位數成長；而UA的營運，2020年是谷底，今年以來恢復營運成長力度，全年訂單預期也有高兩位數成長。

手中訂單能見度已到年底，儒鴻認為，依儒鴻過去每年的營運軌跡，下半年的業績更是每年的高峰，因此，今年的營運預期會是「逐季成長」的格局。

若今年出貨順暢，儒鴻樂觀預期，2021年營收將呈現「高二位數」成長，並可望創新高。

預期訂單量成長，為滿足客戶所需，儒鴻已針對產能增加提出多項中長期規劃，其中，2020年已展開印尼廠擴產計畫，預計今年第二季完工 、下半年開始裝機，第三季投產，第四季量產。

市場估，儒鴻印尼廠第一期將新增成衣月產能120～140萬件，第二期、估在2022年，將再增加140萬件的月產能。

後疫情時代，服飾消費逐漸回復，品牌廠銷售展望正向，加上供應鏈朝大者恆大趨勢，儒鴻指出，主要客戶展望佳，若品牌未出現巨大變故，估計直至2025年，儒鴻營收將維持逐年成長走勢。

(工商 )