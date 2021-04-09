連鎖餐集團揚秦國際企業（2755）三月營收1.34億元，年增16.5%，月增23.1%，創下歷年同期新高。今年第一季營收3.78億元，較去年同期3.34億元，增加13.1%，也同創歷年同期新高，整體營收表現依然亮眼。

展望後市，隨著新冠肺炎疫苗施打，疫情逐漸穩定後，內需市場復甦力道轉強，也將有利於「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌未來展店計畫的推動。四月中旬將舉辦的2021台灣連鎖加盟創業大展高雄展，麥味登也將持續參展，持續向千店規模邁進。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，集團第一季營收成長主力著重於商品買賣，由於麥味登Cafe&Brunch新店型的營運店數持續成長，同時也帶動商品銷售暢旺，三月推出新菜單，主打在地食材與健康取向的新餐點也頗受消費者好評，持續為門市帶進買氣。

卓靖倫表示，炸雞大獅除了積極展店外，更在人潮聚集的演唱會周邊及購物中心等地開設快閃店，同時達成擴大營收並激發品牌活躍度的效果。雖然第一季通常為連鎖加盟產業的展店準備期，但截至目前，麥味登總店數已達850家，炸鷄大獅海內外店數也已突破46家。

(工商 )