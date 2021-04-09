往年首季為出口淡季，但今年受惠於科技產品熱銷、甚至出現爆發性成長。財政部統計處9日指出，三月出口值有低基期、傳產景氣回溫、電子業需求強勁等三大利多，順利回升到358.9億美元創下歷年單月新高，年增率約27.1％，可說是春暖花開。

根據財政部統計，2021年首季出口值望達到979.4億美元、創歷年首季新高，年增率約24.6％。

在進口方面，三月進口值為322.3億美元、創下歷年單月新高，年增率約27％。今年首季進口值為835.8億美元，年增率約21.1％。

國際油價從去年三月的每桶20美元低點回升到今年三月每桶60美元水準，可推升礦產品與塑化品等傳產貨品出口價格，加上美國德州大停電事件導致塑化產品供應短缺，也會遞延影響到上半年價格。

此外，因應後疫情時代，各類晶片、面板供不應求，帶動產業商機。官員引用台積電、群創等兩大產業龍頭法說會資訊指出，我國半導體產業在晶圓封測與生產訂單能見度已排到六月後。

(工商 )