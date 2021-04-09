船運擁擠影響出貨，戶外機能服及羽絨大廠光隆(8916)公告3月合併營收為7.16億元，月增112.5%，年減15.5%，首季營收16.9億元，季增31.6%，年減7.5%。

光隆家紡出貨動能十足，首季家紡營收重返5億元，年成長近3成，今年全年度家紡市場需求熱絡，全度度營收可望有雙位數的成長，獲利也可望水漲船高。至於成衣與羽絨兩事業方面，首季表現不如去年，不過受惠產品組合優化的帶動，表現可望優於去年，以全年度來看，由於首季約有230萬美元因而延遲至第2季，再加上船運擁擠情形將漸漸舒解，預期將重返成長的軌道。

展望第2季，依光隆目前接單狀況來看，法人預估，第2季營收將較首季增加30%，略低於去年同期26.36億元。

光隆旗下轉投資公司投資持有VIZIO股權，握有65萬5650股，隨著VIZIO於3月25日在美國以每股21美元掛牌上市，光隆表示，VIZIO認列在帳上成本約為每股1.68美元，在首季將認列評價利益，光隆可按持股比例間接認列業外利益，預期將有助提升獲利表現，且在VIZIO上市已進場調節部分持股實現獲利入帳。

光隆日前董事會決將配發3元現金股利，配發率達107%，今日收盤價計算殖利率7%。

(時報資訊)