NB代工大廠仁寶(2324)3月營收站上千億元，達1081.48億元，年增53%，擠下廣達(2382)成為營收一哥。首季營收2699.92億元，年增48.3%，也優於廣達。

仁寶3月NB出貨量為550萬台，而首季NB年貨為1300萬台。雖然仁寶NB出貨量低於廣達，但由於產品組合的平均單價較佳，因此營收表現優於廣達。

廣達公布3月營收為944.52億元，月增17.8%，年增20.39%，單月NB出貨達660萬台；首季營收為2689.54億元，年增41.35%，NB出貨達1900萬台，較去年首季的730萬台大幅增加。

仁寶3月法說時指出，公司布局車載市場已有8-9年，客戶主要集中歐、美地區，看好在電動車商機發酵下，未來5-10年車電產品每年可望維持30-40%成長。仁寶海外布局除了持續擴充越南廠外，與同集團金寶(2312)也將共同評估赴海外設廠布局計畫，同時因應客戶需求，不排除赴美國設廠，產品將以車用、伺服器為主。

(時報資訊)