核四商轉議題將在8月公投，重啟核四再度成為大眾關注的焦點，台北市議員苗博雅9日在議會質詢時詢問台北市長柯文長對核四商轉的態度以及是否會參與核四商轉公投，柯文哲不願正面表態，僅答覆到底台灣能源政策是什麼還是看不出來，而面對苗博雅追問，柯回應表示，「愚人的問題，智者無法回答」。

苗博雅質詢時拿出自製的公投選票道具，要求柯文哲針對「核四商轉」投票，苗博雅指出，可以投「同意」、「不同意」也可以投下廢票，柯文哲在現場表情尷尬不願投票，甚至指出核四公投的題目沒有意義的；苗博雅反問，那你是否會參與8月的投票？柯文哲不願表態僅回應，「我有我的答案，愚人的問題智者無法回答。」

苗博雅痛批，2017年市長連任，重申是台灣地理位置不適合發展核電，台灣30公里內人口很多，一旦出事就是上萬年無法使用土地，疏散更是問題，但現在要問市長是否支持核四商轉，柯市長卻和過去的態度不同。

台北市議員苗博雅9日在議會質詢時詢問台北市長柯文長對核四商轉的態度以及是否會參與核四商轉公投。（游念育攝）

苗博雅現場繼續追問柯文哲是否支持核四商轉，柯文哲不耐煩表示，「整個國家陷入意識形態的政論。」苗博雅追問，「你是同意還是不同意？」；柯文哲回應，「就因為我是很聰明的人，這不是用是非來回答。」

最後苗博雅痛斥，台北市民只是要知道你的答案，你的態度跟過去已經不一樣，因為台北市民沒有資格知道，市長對於核四商轉發電的意見，這就是台北市民對你的民調下降的原因，而當初你勇敢表態，所以你才得到80萬票。

(中時 )