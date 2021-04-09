【LIVE直播】國民黨文傳會召開「揭露台鐵安全，行政院零討論，蘇貞昌不關心」記者會｜2021.04.09

太魯閣號事故發生至今，各界究責聲浪不斷。國民黨今天揭露，行政院長蘇貞昌上任2年多來，截至事故發生前，曾召開110次行政院院會，但台鐵安全的相關議題從未列入院會的報告或討論事項，顯示蘇揆漠視台鐵的行車安全，也根本沒將台鐵改革放在心上，至今還拉交通部長林佳龍為他擋箭，進行閣揆保衛戰，要求蘇貞昌知所進退，下台謝罪。

國民黨下午舉行「揭露台鐵安全，行政院零討論，蘇貞昌不關心」記者會，披露行政院長蘇貞昌自前年1月14日上任，截至今年1月14日止，共召開110次行政院院會，會中談及「台鐵」僅3次，但只是台鐵列車鬧事、班次安排、搶修通車等情事。

文傳會主委王育敏痛批，這110次行政院會，有關台鐵安全或改革的討論，在報告事項與討論事項通通都是「0」，且未成立台鐵改革推動小組，也不核定台鐵總體檢報告，均顯示蘇貞昌根本漠不關心台鐵改革與台鐵安全，直到昨天院會才說應加快改革。

王育敏砲轟，蘇貞昌至今還在進行閣揆保育戰，不惜犧牲交通部長林佳龍，坐穩閣揆寶座，這也是為何傳出正國會人士憤怒，因林佳龍遞辭呈但蘇貞昌不批，卻把林擺在前面當稻草人為他擋箭，發生重大事故，蘇揆卻完全沒有自我檢討，只想著權謀算計的思維，應該被譴責，且難辭其咎。

文傳會副主委黃子哲說，行政院院會是最重要的例行性會議，但蘇貞昌卻把院會當作政治鬥爭場所，曾拍攝影片影射前高雄市長韓國瑜在會中打瞌睡，卻不願意討論台鐵安全，如此怠忽職守、昏庸無能，應向國人下台謝罪。

文傳會副主委鄭照新抨擊，蘇內閣是「宣傳第一，安全墊底」，「忙著找小編拍影片羞辱首長，卻沒有檢視台鐵安全」的內閣，如此扭曲心態導致此次付出重大代價，蘇貞昌應為他的心態出面負責任，而不是躲起來。

(中時 )