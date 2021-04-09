亞洲最大的罕見疾病基金會附設新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心（罕見家園），9日舉行上樑儀式，副縣長陳見賢、關西鎮長劉德樑等特別與罕見疾病基金會董事長林炫沛等一同見證此歷史性的一刻，目前工程完成7成，年底可望完工，2022年4月投入服務。

陳見賢表示，新竹縣內罕見疾病病友有154位，新竹縣長年對身障與老人福利相當重視，期盼罕見家園能夠扮演新竹縣身心障礙服務的重要搖籃，成為全國罕見疾病服務的示範中心，未來縣府會持續協助身心障礙朋友及家庭得到更妥善的照顧，也感謝罕見疾病基金會為罕見疾病患者投入這麼優質場所，縣府社會處會全力協助他們。

林炫沛則表示，罕見家園是全能照顧園區，更是全國首創、亞洲最大的，其結合生產、休閒、療癒、復健、技藝、心理諮商、喘息服務、家庭活動與社會教育等8大功能，期盼為患者與家庭打造全台第1座療癒身心靈無障礙園地，期盼讓他們在這園區，最好的訓練，回歸各自家庭生活，並對社會有所回饋及貢獻。

劉德樑指出，當初從擔心罕見家園對關西鎮的影響，經過罕見疾病基金會董事與同仁們不斷的溝通說明，終於走到今天這樣的進度，期許罕見家園日後能夠成為關西的特色。

基金會表示，罕見家園位於新竹縣關西鎮東平里，占地1.8公頃，總樓地板面積約2500坪，建築物分為3棟，地上1樓至3樓不等，以廊道連結各棟，提供專業多元的支持性服務，各項空間與設施包括體適能教室、感統教室、心理諮商室、多功能教室、親子遊戲室、園藝教室、溫室、福祉設備示範中心、基因教室、簡報會議廳、餐廳、辦公室、療癒花園、共融遊戲場、戶外廣場、陽光草坪、菜園等，是個提供病友家庭全人服務以及民眾教育宣導的有機園區。

(中時 )