太魯閣事故葬送50條人命，國民黨革實院長羅智強在臉書指出，台鐵的改革已經是攸關人命的事情，然而在談台鐵改革時，卻傳出民進黨府院反對談台鐵公司化，其原因竟然是不想在828的公投引爆新戰場，已犧牲50條人命，民進黨卻心心念念還是算計政治利益，何其無良！

羅智強說，媒體報導蘇貞昌在事故後，一度飆罵交通部「不要再講公司化」，因為政院現今戰場聚焦八月公投，一旦啟動公司化將開啟更嚴峻戰場，會讓府院的壓力倍增。

他說，都已經犧牲了50條人命，民進黨卻心心念念，還是在算計政治的利益。請問蘇貞昌、請問蔡英文，828的四項公投，藻礁公投跟台鐵有關嗎？反萊豬公投跟台鐵有關嗎？公投綁大選公投跟台鐵有關嗎？重啟核四公投跟台鐵有關嗎？

羅智強說，如果台鐵公司化是改革台鐵沉痾的最好藥方，那不管阻力再大，一個有責任感的政府，必然是全力以赴的推動改革。如果公司化並不是最好的方法，那也應該用專業的角度去思考，如果不是公司化，那用什麼樣的方式才能夠避免悲劇再度發生。

結果要不要公司化，竟然考慮的不是專業，而是「不要在828公投時開闢嚴峻戰場」。

當這種念頭浮上民進黨政治人物的腦袋，

難道蘇貞昌們沒有一絲絲的慚愧、內疚，

覺得對不起那50個枉死的民眾嗎？

羅智強強調，普悠瑪出軌18死，太魯閣出軌50死，他想問的是，到底還要再死多少人，才會喚醒民進黨的良心？才會喚醒改革台鐵的決心？

(中時 )