高雄藤枝國家森林遊樂區休園12年，5月7日即將復園。（屏東林管處提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄藤枝國家森林遊樂區休園12年，5月7日即將復園。（屏東林管處提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄藤枝國家森林遊樂區5月7日即將復園，高市觀光局與屏東林管處9日簽訂MOU，共推觀光。（柯宗緯攝）

高雄藤枝國家森林遊樂區5月7日即將復園，高市觀光局與屏東林管處9日簽訂MOU，共推觀光。（柯宗緯攝）

歷經莫拉克風災摧殘，高雄藤枝國家森林遊樂區休園12年，今（9）日屏東林區管理處與高市觀光局簽訂合作備忘錄，宣布5月7日重新開園，每日採總量管制500人入園，再串連六龜等周邊區域，每年觀光產值上看4億元。

林管處長楊瑞芬表示，莫拉克已經12年了，藤枝相當坎坷，想開園但天公不作美，一再退到原點，2019年1至3月曾短暫開放，但當時藤枝林道只到18Ｋ，遊客必須步行1公里，現在路鋪好開通到19Ｋ，但為提升服務品質，今年5月7日對外營運後，採取調適性營運。

楊瑞芬指出，由於藤枝停車空間有限，目前僅開放給行動不便、長輩就近停，其餘民眾採取接駁方式入園。由於風災後，水源成了瓶頸，每日入園人數上限為500人。

其中，200人由六龜觀光協會以透裝方式串連周邊觀光景點，深度旅遊六龜、桃園。剩餘300人開放入園前15天的中午12時後，可上「藤枝國家森林遊樂區預約入園網站」申請入園，每人票價120元。

林管處與觀光局簽訂合作備忘錄，雙方以藤枝遊樂園為核心，串連周邊區域，提供遊客轉成、接駁服務、環境教育導覽及培訓，推動友善環境的特色產業及遊程，估計每年帶來15至18萬遊客，帶動4億元觀光財。

高市觀光局長周玲妏指出，藤枝遊樂園開放後，可望成為東高雄旅遊中心支架，對於當地觀光產業有加倍效果，觀光局會傾全力協助。她也透露，近期將推出旅遊獎勵補助辦法，針對30人以上的旅行社團客，若到住宿及到商圈消費，每團最高可獲8000元補助。

(中時 )