台中市長盧秀燕表示，今天西屯區國安1期好宅開工後，已有4858戶好宅完工或興建中，距離目標不遠，相信很快就可實現。（盧金足攝）

台中市府積極推動台中共好社宅，其中「西屯區國安1期好宅新建工程」9日歡喜開工，民進黨市議員陳淑華質疑市府推動行政效率緩慢。市府強調，經滾動檢討，持續推升戶量，已盤點17處基地，2022年完工與興建中共計5008戶社會住宅，市長盧秀燕上任後，新增3處基地，增加1040戶社會住宅，共計6048戶，超出中央訂出的4年5000戶目標。

陳淑華今日在出席「西屯區國安1期好宅新建工程」開工活動後表示，前年盧秀燕標售北屯太原段社會住宅用地，民間建商推出總戶數超過1800戶的建案，國安段社會住宅推出500戶，顯見市府推動行政效率緩慢。

陳淑華表示，國安段社宅從前市長林佳龍時期納入盤點規畫，進行協調台糖租地興建的程序，社會住宅是重大政策，樂見政策延續，能為被高房價壓得喘不過氣的民眾提供一處居住的地方。

盧秀燕在開工典禮中指出，北屯區目前已有三處社會住宅，但西屯是全台中人口第二多的行政區，卻沒有好宅，經通盤檢討，市府將原北屯太原段好宅易地興建至西屯區，戶數也從太原段的450戶提升至國安1期的500戶。

此外，並納入社福機構、店舖等功能，後續還將興建二、三期，規畫戶數超過700戶，滿足在地需求。

盧秀燕表示，她上任前，台中市僅完成891戶好宅，上任後力拚完工或興建中的好宅目標為5000戶，西屯區國安1期好宅開工後，已有4858戶好宅完工或興建中，距離目標不遠，相信很快就可實現。

都發局長黃文彬指出，台中市第1階段在2022年興辦5000戶，第2階段滾動檢討，持續推升戶量， 已盤點17處基地，2022年可興辦5008戶社會住宅，2022年預計完工9處基地，共計2710戶，2022年預計興建中的社宅有3338戶。

住宅處指出，西屯區國安1期好宅是盧秀燕上任後規畫西屯區第一個動工的好宅，也是原太原段第一處易地興建的台中好宅，更是市府第一個統包好宅案，以「生命樹」為設計主軸，透過「順應山坡地地形無障礙設計」、「三層次公共與私密空間手法，增加空間場域多樣性」。

此外，「住房模矩化應對未來空間組合或拆解，使用輕隔間可輕易更動空間格局」、「標準房型、創業房型及青銀共居，房型多樣」、「屋頂層散步道為社區的第二地面層活動空間」、「COVID-19後疫情時代分層分流獨立進出」等六大概念，創造共享、活力、友善的社區。

(中時 )