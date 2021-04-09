立法院會通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。內政部指出，國徽與國民黨徽類似，國徽代表國家，不輕易修改，政黨標章則宜順應時代變遷適度調整，以與國家象徵有相當的識別度；媒體9日提問，新北市長侯友宜搖頭嘆氣表示，國家面臨多事之秋，政府好好做事才是當務之急。

內政部評估報告表示，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史緣由，但黨國不分的時代已過去，政黨應尊重象徵國家的國徽，適度調整標章（黨徽）。

國民黨團表示，國民黨黨徽與黨旗是1895年先烈陸皓東所繪。現青天白日滿地紅國旗原為海軍軍旗，1946年12月25日正式將青天白日滿地紅國旗入憲，國民黨使用的黨徽、黨旗早於中華民國國徽、國旗，國民黨黨徽有其歷史意義，民進黨政府及少數政客無權置喙。

侯友宜搖頭表示，國家面臨多事之秋，有缺水旱災、又連連發生重大事件造成多人的傷亡，昨天太魯閣事件才頭七、缺水也未解決，全球疫情仍還在第四波中，現在最重要的全國上下一心，政府該好好做事讓國泰民安，這才是現在最重要的當務之急。

(中時 )