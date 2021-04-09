海外訂單活絡，專業TPU機能布暨成品廠八貫（1342）3月營收1.77億元，年增36.83％，為歷史單月新高；第一季營收4.42億元，年增14.73％。八貫表示，新廠產線3月底通過Hill_Rom認證，4月啟動全產線生產。依手上訂單來看，至6月底前全產線均能保持滿載。

八貫有皮布料及成品組件兩個事業群，主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷美洲、歐洲及亞洲等地。

八貫戶外用品產品線去年第四季起即已見相關需求回溫；伴隨戶外用品產品線明顯躍進成長，3月營收突破1.77億元。

八貫表示，從全球戶外運動用品市場來看，亦確實可見疫情逐漸緩和後，終端銷售量明顯反彈。在庫存水位偏低下，客戶普遍改採取積極下單備貨態度。

此外，部份客戶在中美貿易戰激化持續下，積極尋求擴大中國以外生產的比重，八貫主要產線全在台灣宜蘭，有望成為受惠者之一，預期此趨勢在中長期不會改變。

八貫宜蘭德興一路的新廠產線已於3月底通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，醫院等級以及居家照護認證產線將全線生產就位，預計4月啟動加盟，第二營運表現可望超出去年同期水準，蓄勢更上層樓。

(工商 )