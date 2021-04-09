久旱不雨，日月潭水位下降，潭底的廢棄物也隨之浮現，大煞風景；日月潭風景區管理處進行清理作業，以碼頭、自行車步道等重點區域優先清理，並在朝霧等4大碼頭，北旦、九龍口、向山及大竹湖水域，分區分期整頓。

日月潭水位降到半世紀來最低情況，原本散落在潭底的物品逐漸露出，包括用來錨錠船隻的水泥塊，還有不慎掉落的輪胎、油桶、三角錐等，影響遊客觀感，甚至拍照時都出現廢棄物入鏡，嚴重影響旅遊滿意度。

日月潭風管處為防止錨錠水泥塊，在未來水位上升時再度沉沒潭底，不易察覺，可能被遊艇不慎撞擊，因此，趁水泥塊露出時，進行了掩埋作業。

日管處清理作業從4月初開始，迄今已經大致完成，自行車道沿線潭底景觀已經有大幅度的改善，整體旅遊品質也跟著提升，也沒有再接到遊客的抱怨；日管處會持續關注潭底情況，如果有新的廢棄物也將繼續改善。

日月潭水位下降，平常看不到的景觀都浮現了。（日月潭風管處提供／廖志晃南投傳真）

日月潭水位嚴重下降，或多或少都影響遊客到日月潭旅遊的意願，但是，也因為水位降低，出現許多幾十年來從未見過的特殊景象，因此，歡迎遊客到日月潭欣賞陳封潭底半世紀的特殊景觀，因為等到甘霖普降後，這些潭底景觀就看不到了。

日月潭風管處表示，4到5月間，是觀賞螢火蟲的季節，日月潭周邊有6大賞螢景點，並與地方的協會合作規畫賞螢遊程，可以白天騎單車，夜間賞流螢，觀光旅宿業者也推出許多配套行程，歡迎大家到日月潭，體驗不同型態的旅遊。

(中時 )