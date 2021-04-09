新北市捷運三鶯線工程正如火如荼展開，未料昨日（8日）下午三峽河工區工程卻發生大型吊車翻覆意外，吊車在吊裝作業時因未規定收起吊車臂桿，導致重心不穩側翻，所幸未釀人員傷亡。侯友宜9日受訪表示，8日事件已檢討並重罰包商，會持續嚴格把關，把意外降到最低。

新北市長侯友宜7日在市政會議強調，太魯閣號上週才發生重大意外，要求捷運三鶯線工程要做好防墜落工作，未料，8日三鶯線在三峽河工區就發生1輛400噸大型吊車疑重心不穩翻覆，所幸無人員傷亡。

侯友宜表示，每個重大工程建設都應把工安擺在第一位，他不斷提醒、檢討，做好監督，但施工過程中再怎麼要求還是難免有小事件發生，8日事件已經檢討並重罰包商，嚴格把關把事件意外降到最低，即便是小事也要不斷檢討，否則釀成大禍後果會不堪設想。

侯友宜也說，新北市目前仍有許多捷運工程施作，每個重要公共工程都會要求施作單位密切注意工安，除了有SOP標準作業程序，也要不斷去現場做好監督，從上到下都要到現場抽查，落實所有檢核項目，認真努力確實去做，才能將施工意外降到最低。

(中時 )