母親節即將來臨，想好該送什麼寵愛媽咪了嗎？手機品牌vivo今(9)日開賣5G入門手機vivo Y72，配備6400萬畫素後置AI智慧三鏡頭，提供高畫質、超廣角/景深和微距四大拍攝功能，並擁有5,000mAh電池，即使外出也不必時刻擔心電量不足，支援5G全頻，建議售價10,490元，搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，並於即日起在蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物開賣。

vivo Y72配備6.58吋FHD+水滴螢幕（解析度2408×1080 FHD+，支援藍光護眼模式），螢幕佔比為90.6 %，少了瀏海遮蔽，無論看影片、玩遊戲都能擁有更開闊的視野，機身採創新銀面煥彩鍍膜工藝，會隨光線折射帶來七彩變換。內建5000mAh電池vivo Y72，帶來更強勁的續航體驗，搭配18W閃充，可快速充飽電力，同時支援5G SA &NSA雙模和主流5G頻段，配合環繞式天線設計，訊號更強勁，搭配8+128GB儲存空間，讓你享有5G飆網體驗。

vivo Y72配備前後共四顆鏡頭，滿足消費者各式拍照需求，包含前置1,600萬畫素柔膚自拍鏡頭，後方AI智慧三鏡頭分別為6400萬畫素f/1.79大光圈主鏡頭、可拍攝4公分細節的200萬畫素f/2.4微距鏡頭，和容納120度超大視野的800萬畫素f/2.2超廣角/景深鏡頭，內建專業背景虛擬演算法，只要一鍵即可創造背景虛化宛如單眼相機的景深效果。

此外，vivo Y72也支援前後鏡頭超級夜景模式，可智慧識別光線環境，透過AI降噪演算法，保留更多細節並抑制噪點，同時內建四種超級夜景風格濾鏡，讓你輕鬆拍出有FU夜景照，並提供多種實用有趣的功能，讓你無須額外下載APP，即可享有多樣便利的拍照樂趣。

針對愛打遊戲的玩家們，vivo Y72配備Multi-Turbo多渦輪加速引擎，可智慧調控網路、散熱、AI，並優化遊戲多應用場景，加快系統回應速度，大幅提升整體性能，讓手機運行更加流暢，同時更全新升級遊戲玩家最愛的「遊戲魔盒」，包含可模擬射擊時後座力的「4D遊戲震撼」、可一邊玩遊戲一邊聊天的「遊戲子母畫面」、讓遊戲不受簡訊、通知等訊息干擾的「遊戲勿擾模式」等，打造更便利的遊戲體驗。

vivo Y72今起全面開賣，共有炫彩紫和宇宙灰兩色，建議售價10,490元，凡購買vivo全系列手機還可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等六大貼心售後保障，詳情請洽vivo官網。

(科技)