「被蘇貞昌甩鍋有何感觸？」林佳龍質詢被問這句不忍了 說出真心話

民進黨立委陳歐珀提案，建議交通部在事故地點，規劃興建紀念碑或類似安全教育館。對此，國民黨立委李貴敏強烈質疑，撫卹的錢還沒發出去，就搶先要求建紀念碑？要求提案委員和民進黨政府說明，紀念碑的設立是否用善款支應，抑或由提案立委或政府承擔？

「別再搞紀念碑了！愛心捐款更務須專款專用！」，李貴敏強調，她一直堅持政府募款捐款賬戶一定要「專款專用」，就是因為擔心善款無法送到罹難者手上，而會被亂花掉。

李貴敏說，台灣最美的風情是「人」，沒人會反對愛心捐款，但是大家捐錢，是因為希望幫助罹難者。只有「專款專用」於罹難者家屬及傷者，才能協助他們共度難關，也才能讓最需要幫助的人得到需要的幫助。愛心捐款就應該全用在罹難者與家屬身上，也唯有如此，才符合捐款的本旨。

李貴敏感嘆，遺憾的是，總有人花起善款或公帑都輕鬆如意沒有負擔。就別說紀念碑或紀念公園了，只要扯得著關係的都可以拿來用，高雄氣爆案的善款運用爭議不就如此？叫了半天、足以挽救人命卻始終未建置的「全自動邊坡監控系統」只要2億，仍在拖延，不知何時能到位，「真有錢，要不先把行車安全的破洞給補了」。

李貴敏批評，政府施政只重「宣傳」而輕「實質」，只在乎重妝點門面並輕撫傷亡，而無視人民安全。在國際批評台灣基礎建設落後之際，拜託蘇揆團隊行行好，至少回歸本業；對於只會讓人民疑慮的「政府募款」，就別再一意孤行，製造不必要的爭議。

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(中時 )