韓國三大電信業者之一，舊名為韓國電信的KT於9日表示，已與越南國有媒體合作，先會在當地推出串流音樂業務。後來還計畫，將陸續推出其它串流媒體與機上盒服務項目。
根據雙方諒解備忘錄，韓國KT與隸屬國有越南電視台的越南電視電纜(Vietnam Television Cable)，將共同設計串流音樂平台，並與K-pop音樂合作，以及管理智慧財產權。
KT表示，會提供相關的開發關鍵技術，例如如何使用人工智慧將音樂個人化。目前KT相關事業體的Genie Music，也正使用該項技術服務消費者。
Genie Music是韓國第二大串流音樂營運業者，同時也是主要音樂發行商之一。
KT補充，未來還將擴大與越南這家媒體業者其它方面合作，包括屬於一種像是寬頻電視的網路協定電視（IPTV）與機上盒服務。
而串流媒體Seezn，也正是KT這家韓國大電信商的其中一項業務範圍。
(時報資訊)
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