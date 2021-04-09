108課綱後，教師們該如何讓課堂動起來成為刻不容緩的課題，旺宏教育基金會將於18日起，分別於北、中、南3地，舉行3場教師研習活動，一起匯聚創新的作法與行動，串連成改變台灣科普教育前進的動力。

旺宏教育基金會指出，該基金會一直以來致力於科學教育的推廣，長期舉辦的「旺宏科學獎」競賽，今年已邁入第20年，基金會希望能讓孩子在課本學習之餘，也能擁有盡情發揮科學創意實作的舞台。近年來更將活動觸角，推及教育最前線的科學領域老師，持續推出「科學教師研習營」及「閱讀科學找樂子」等活動。

基金會執行長張宜如表示，旺宏科學教師研習營一直受到老師們的熱烈支持，有花東地區的老師年年都來參與，今年考量疫情因素，基金會規畫將以往的大型科學教師研習營改以分區經驗傳承的分享茶會方式進行，希望教師的交流活動不會因為疫情的關係而中斷。

她說，小區分享可以邀請當地不同領域的老師就近參與活動，希望透過教師研習營這個平台匯聚老師的經驗傳承，協助老師們藉此找到志同道合的研習成長伙伴，這也是基金會持續舉辦活動重要的目的之一。

「2021旺宏科學教師研習營」力邀課程規畫、組織實驗團隊、競賽常勝軍包括北一女的教師周芳妃、蔡任圃等，以小班薪傳方式，等經驗值最豐富的老師群作分享，希望透過個案討論與小組茶會的方式，不藏私地將數十年的心得與祕技傾囊相授。

研習場次包括4月18日下午2點至5點，在台北紀州庵人文茶館；4月25日下午2點至5點在高雄春田茶室；5月23日下午2點至5點在台中中央書局3樓。研習活動完全免費，並提供教師研習時數，研習會場備有精緻茶點。有興趣的教師可至「全國教師在職進修資訊網」報名，報名網址：https：／／www3.inservice.edu.tw／。

(中時 )