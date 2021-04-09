台塑四寶合計第1季大賺633.89億元，季成長47.8%，展望第2季，隨著工作天數恢復，全球疫苗施打下經濟活動恢復，台塑、南亞、台化均樂觀看好第2季營收相較第1季成長，台塑化則預期短期油價難以持續上漲，預期油價轉為區間震盪。

台塑(1301)表示，2月中旬暴風雪重創美國德州石化重鎮，迄今尚未完全復工，加上石化廠庫存不足，無法供應以往出口市場，導致全球石化產品市場供需失衡，產品價格大幅攀升，其中PVC價格持續創新高，加上步入傳統需求旺季，預期第2季大部分產品平均價格將高於第1季，且配合中油18吋乙烯管線檢修及台塑化OL-1定檢，台塑第2季共6個廠安排歲修，比第1季8個廠減少 2個廠，預期開工率92%、高於第1季的90%，因此，台塑維持先前看法，認為第2季營業額將比第1季成長，惟仍需密切觀察全球疫情的後續發展。

南亞表示，因為4月工作天數相較3月少一天，故預估合併營收較3月略微減少，展望第2季各產品線，各項電子產品銷售逐漸升溫，3C消費性電子、5G基地台/伺服器及汽車電子需求維持高檔，加上上游銅箔、玻纖布等缺料，供應鏈備貨積極，預期電子材料供應吃緊情形將持續，使得第2季淡季不淡，加上無假期因素影響，電子材料整體營收增加；化工產品整體營收增加，其中PVC製品市場成長，可塑劑系列產品銷售量可維持穩定，BPA因同業檢修陸續完成，均價略為下修，但麥寮台化酚廠觸媒更換完畢，原料酚酮供應量恢復正常，丙二酚產銷量增加，加上丁二醇、馬來酐等市場供應偏緊，價格上揚，營收增加，再者，大陸聚酯產能利用率90%，乙二醇維持去庫存格局，新產能影響市場供應量應至第3季才逐漸顯現，加上美國德州EG2恢復正常生產，營收可望維持穩定；聚酯產品則因各大品牌商對2022年春夏市場普遍樂觀，回收及鈍光產品需求仍將持續，整體銷售可維持第2季榮景；塑膠加工產品方面，因各項工程陸續啟動，建材等相關製品銷售增加，且車市、電子產品等市場成長，相關包裝材需求提升，整體營收維持穩定。

台化表示，第2季是塑膠、紡織產品的旺季，市場去化沒有問題，世界各國採購經理人指數也正向，而且拜登政府基建預算的投入，疫苗大量施打等等都有助於經濟的發展，因此，IMF近期對世界各國GDP的成長樂觀期待，而台化全季只有SM-3廠40天的定檢及PP廠各系列12天的輪流小定檢，故台化對本季的營運認為審慎樂觀，惟油價的走向、疫情反復、海運艙櫃是否可以紓緩，也一定會影響經濟發展，目前預估4月合併營收與3月相近，而第2季合併營收仍然如先前預測一樣，會優於第1季，而且可望在樂觀一點。

台塑化表示，美國施打疫苗人數持續增加，且通過1.9兆美元紓困，經濟展望強勁，加上沙烏地阿拉伯持續遭葉門胡塞組織攻擊，使3月上旬布蘭特油價一度逼近70美元/桶，但3月中旬歐洲政府陸續宣布將封城一個月，且新興國家印度及巴西新增確診人數再度突破新高，使3月下旬油價回跌至60～65美元/桶區間，而4月OPEC宣佈5月OPEC原油產量增產35萬桶/日、6月增產35萬桶/日、7月增產44萬桶，且沙烏地阿拉伯亦決定7月結束自願減產100萬桶/日，使OPEC原油供給增加，加上美國拜登新政府未嚴格執行伊朗原油出口制裁，使近期伊朗持續增加原油出口，導致短期油價難以持續上漲，預期油價轉為區間震盪。台塑化第2季煉油廠因4月年度定檢，維持每日40.7萬桶運轉，5月、6月視需求情況，彈性調整產能利用率，輕裂廠因6月有OL#1排定年度定檢，預計第2季平均運轉率為94%。

(時報資訊)