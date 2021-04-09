美股隔夜集體收紅，標普再創新高。然在內地股市拖累下，港股開高走低，科技股領跌。

周五香港恆生指數下跌309.27點或-1.07%，為28698.80點。國企股(H股)跌132.11點或-1.19%，為10977.37點。交易所今日成交金額為1215億港元。

美商務部周四新增7家中企，列入出口管制黑名單，包括飛騰、上海高性能集成電路、信維微電子，以及四家國家級超級計算中心。認為這些中企協助軍方開發超級電腦和超音速飛彈技術。

恆指科技指數領跌1.80%。比亞迪電子大跌6.5%，報45.65港元，為表現最差科技成分股。小米跌1.90%；阿里和美團跌逾2%；京東跌1.5%。

泡泡瑪特跌5.9%，報59.5港元。該公司去年12月上市之初話題不段，股價一路飆升；然泡泡瑪特從上市高點的107港元至今，股價已跌約45%。

影像影音剪輯公司美圖上漲3.8%。該公司周四晚間宣布加碼比特幣，花費1000多萬美元，再購買175枚。美圖總計三次出手，持有比特幣達1億美元。

重慶鋼鐵大漲24%，報1.75港元。該公司周四晚間公布優於預期第一季業績報告，歸屬股東淨利年增25%。

(時報資訊)