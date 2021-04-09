房地合一2.0今年7月1日上路，持有2~5年的屋主首當其衝，由於有賺才課稅，賣方寧可少賺也不至於賠售，很難出現房價大跌的情形，至於在交易量方面，房地產人士則是預期上半年房市交易量將會增加。

新版的稅制到底如何課稅，舉例來說，若賣一戶舊制每賺100萬，持有二到五年的屋主要繳20萬的稅，但新制要繳35萬的稅，因此近期讓利出售的屋主會在20萬和35萬的稅金中找一個中間點，因此讓價幅度頂多10萬左右，對總價的影響有限。這次修法重點在於持有5年內售出的稅率拉高、境內法人稅率比照自然人，以及把預售屋、股權移轉納入房地合一核課範圍，配合實價登錄的交易資料即時及門牌完整揭露，預售案的操作空間被大幅限縮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，短期持有閉鎖期拉長，不動產短期買賣的成本增加，投報率明顯下降，短期內投資型買氣減少，不過市場熱錢需要去處，且不動產的穩定性高，在經歷陣痛期之後，房地產置產仍有需求性，置產族針對手上資產重新盤點，進行「除舊佈新」，以屆閉鎖期的存貨優先出清，達到資產重新配置的健康循環。

去年房市熱潮有大量熱錢湧進預售屋市場，拉高新建案價格順勢帶動在地房價，因此從實價登錄到房地合一都針對預售屋進行規定改革，大家房屋企劃研究室副理郎美囡說，未來買方可獲得更透明且即時的價格資訊，另一方面，稅負提高、成本墊高，投機炒作的空間大幅縮小。

鄉林(5531)集團董事長賴正鎰則是說，房地產業長期以來都是自求多福，政府從沒給完整的政策，只有「好就打，不好就拉抬」，尤其現在缺工、缺料嚴重，成本高漲而影響推案，讓人無所適從。今天既已修法通過，他也深感無奈，「這是房地產業最失望的一天」，只盼政府要趕緊擬訂應對政策，看看要如何輔導並解決房產業將面臨的困境。

(時報資訊)