以Levi's品牌牛仔褲聞名於世的Levi Strauss＆Co公司上季營收慘遭兩位數的暴跌，但由於提高上半年度的營收與獲利預測，周四盤後股價勁揚逾5%，稍早前一度漲逾6%。

因歐洲門市為了防疫仍未恢復正常營業，以及新冠肺炎疫情導致美國門市客流減少，該公司第一財季（截至2月28日）營收年減13%，為13.1億美元，但優於市場預期的12.5億美元。

首季淨利為1.425億美元，相當於每股盈餘35美分，較前一年同期的淨利1.527億美元、每股盈餘37美元略為下滑。

經調整後每股盈餘為34美分，優於分析師預估的25美分。

儘管首季營收與獲利下滑，但Levi's在基於這場全球公衛危機不會比現在更惡化的假設下，仍然調升了上半年的業績展望。

財務長Harmit Singh表示，公司預期營收額將在第四財季以前重返2019年的疫前水準。

該公司最新預估上半年營收將成長24%～25%，調整每股盈餘估將介於41～42美分，這意味該公司預期第二財季每股盈餘介於7～8美分，優於市場預估的5美分。

今年以來Levi's股價上漲近25%，市值來到100億美元。

(時報資訊)