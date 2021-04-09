台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）9日公告，3月份自結營收為新台幣9.12億元，較去年同期成長20.89％，為歷史次高，略低於2018年12月歷史高點9.15億元，累計自結合併營收為23.17億元，較去年同期增加19.63％。

春雨表示，受惠於扣件市場需求殷切，建築扣件的內銷市場出貨持續暢旺，外銷部分因台灣疫情控制得宜，加上生產、運輸等營運未曾中斷，國外客戶不僅願意繼續下單，也連帶增加對上游線材的訂單需求，使得出貨量與單價同步提升。其中台灣春雨營收創歷史新高，中國、印尼兩地接單狀況維持順暢，出貨量穩健成長。

春雨進一步指出，今年歐美地區因疫情獲得控制，外銷業務穩定成長。此外，扣件產品需求回升，帶動對上游原料盤元線材需求增加，由於公司掌握料源，預期業績隨著這一波需求有機會跟著攀升。近期國發會公布去年2月景氣燈號亮出代表「熱絡」的紅燈，需求可望持續增溫。目前春雨訂單持續暢旺，公司樂觀看待上半年營運表現。

(工商 )