內政部認為，國徽（上）與國民黨徽（下）類似，要求政黨適度調整，圖為2004年時任總統的陳水扁曾就相關議題提出討論。（本報資料照片）

內政部昨日（8）提出應否更改國徽評估報告，內容指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章應隨時代變遷適度調整。資深媒體人趙少康表示，中華民國是以黨立國，這筆帳很難算。

趙少康今（9）日在網路政論節目《觀點》說，國徽黨徽不完全一樣，但很像，連他都不容易分辨。內政部說不改國徽，要改黨徽，因為改國徽很麻煩，而且到時候還會被問要不要改國旗等。

問題來了，趙少康說，到底誰改？按理說，國家比較大；但國民黨的觀點會說，先有黨才有國，所以這筆帳很難算。

他持平表示，中華民國是以黨立國，所以國歌歌詞裡有「三民主義吾黨所宗」。「黨」也不一定是指「國民黨」，也可能是指「我輩」、「我們這群人」。況且，最早也沒有國軍，只有黨軍；以前是黨軍，現在是國軍。

趙少康直言，歷史就是歷史，以前的確是黨國不分，也不是罪，就是事實。國家財政困難，國民黨仗義相助，這可以；但反過來就變成不當黨產。他最後推測，國民黨也不會去改黨徽。

國民黨立委李德維認為，現在全台灣都在關心，太魯閣號出軌事件相關後續，內政部會丟出這份報告，顯然是民進黨用來「圍魏救趙」的伎倆。

國民黨立委陳以信昨在臉書痛批，「民進黨有種就去改國徽改台鐵」、「要國民黨改黨徽！真是莫名其妙」。

(中時新聞網)