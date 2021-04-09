新北市愛育發展中心為提升心智障礙者對於性侵害與性騷擾的瞭解與認識，昨(8)日特地前往淡水警分局參訪，分局家防官安排宣導「性侵害與性騷擾防治」課程，增強他們對於性侵害及性騷擾的認識，讓學員們瞭解體悟情境發生時，如何勇敢地表達拒絕，以確保自身安全。

昨(8)日上午10時新北市愛育發展中心的學員與老師們共53人到淡水警分局參訪，其中最重要的課題就是讓學員們認識「性侵害與性騷擾防治」，家防官許承豪透過問答方式讓學員了解胸部、屁股、大腿還有尿尿的地方等私密部位，如果遭人觸碰或窺視時應該立即向老師反映或向警察報案以確保自身安全，更分享案例導正心智障者的觀念，明瞭性侵害或性騷擾對象並非只限定在外貌美醜或年輕，就連男生也會遭侵犯，讓學員們都長了知識。

愛育發展中心副組長陳文珍表示，心智障礙朋友除了容易成為性侵害與性騷擾的被害人外，也容易成為加害人，感謝淡水警分局的協助，透過課程宣導，協助心智障礙者認識與他人身體觸碰的界線，並學習自我防護技巧。

淡水警分局表示，智能障礙學員雖然心智成熟度較為不足，但生理的發展卻與常人無異，也會面臨到青春期、兩性相處及交往的問題，但也由於對性騷擾或性侵害的認識不足，常於事件發生後，礙於不善表達而無法明確敘明經過，致旁人難以協助，希望藉由宣導增強他們對於性侵害與性騷擾的認知與自我保護。

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(中時 )