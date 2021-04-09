南市區漁會新任總幹事林鈺昕為無黨籍議員黃麗招女兒，也是農業局科員，她當選後發表感言，期待漁會達成多項願景。（林鈺昕提供／程炳璋台南傳真）

南市區漁會9日提前理事長、總幹事選舉，因選情激烈警方到場戒備。（程炳璋攝）

南市區漁會9日提前選出漁會3巨頭，挑戰派林士傑奪下10票，超過3分之2票數壓倒性勝出，同派系林鈺昕獲13票聘任總幹事，常務監事郭建良4跳票當選。

南市區漁會擁有信用部，共3萬多會員，3巨頭選舉4年1次，過去幾乎皆同額競選無波瀾，今年首次由理事林士傑挑戰當權派推出的蔡鴻榮，3月底理事選舉一戰，席次攸關理事長人選，選情最激烈，甚至有中央民代狀告漁業署，認為台南市政府過度關心介入漁會選舉。

漁會3月底選出15席理事，挑戰派人馬占10席，勝負大致底定，原本預計13日選3巨頭，新理事們連署提前選舉，9日上午9時在中西區投票，10時結果出爐，林士傑奪下10票當選，蔡鴻榮獲3票，1票缺席、1票自投，隨即林鈺昕獲13位領票者全數同意聘任總幹事，郭建良獲4票（全部5票）當選常務監事。

林士傑當選後十分低調，由漁會秘書室代為宣布感言，他認為選後新團隊成立，希望大家一起為漁會未來努力。

林鈺昕過去曾在農業局漁業科擔任正式科員，負責漁業行銷業務，她離職參選，脫穎而出，提出不少願景。

漁會正搬遷至安平漁港，她指出，應趁機改善軟硬體生產設施，規畫仿梓官區漁會經營場邊交易。開發養殖魚產品的銷售通路，建立漁會品牌。利用台南市豐厚的觀光資源，製作漁會自有品牌的加工伴手禮。提供資源，輔導青年漁民等願景目標。

(中時 )