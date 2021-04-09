2020年4月初高雄發生駭人聽聞的裸女桶屍命案，死者林女因卡拉OK店盤讓糾紛，遭到嫌犯吳俊忠及熊俐琪毆打斷氣，2嫌將屍體埋放桶內棄置高捷橋頭糖廠站1號出口附近空地，全案橋頭地院9日宣判，法官認定兩人行凶手段凶殘，犯後態度不佳，改依共同犯私行拘禁、共同殺人及共同遺棄屍體等重罪，判吳男19年4月、熊女17年8月徒刑。

法院判決指出，被告2人雖坦承有私行拘禁、遺棄屍體等行為，但否認有何殺人或傷害致死之行為，不過合議庭依照法醫到庭證述及解剖鑑定報告書所示，被害人林女遺體呈現甲狀軟骨骨折之頸部傷勢，及身上有多處大面積鈍力傷遍布，研判是因橫紋肌溶解死亡等情，與熊女證稱吳有持棒毆打林女、及吳稱熊女於林女身後以手臂環繞林女頸部等情節相符，足認熊應有先勒頸致死不成，而續由吳持長型器 具持續猛毆之行為，有共同之犯意聯絡。

法官指出，另熊女所稱當時見及林女遍體鱗傷，虛弱似大病一場，可見其等當時已知被害人生命垂危，卻未儘速送醫，反而駕車駛離店內後，漫無目的繞行，足見被告2人於行為當時確有殺人之不確定故意甚明。

合議庭審酌被告2人僅因盤店糾紛，未循合法方式訴求，竟 以強剪被害人頭髮、剝光衣服、取走手機保管等方式，將被害人私行拘禁在先。期間又因被害人對外呼救，唯恐犯行遭查獲而憤起殺機，先後以勒頸及持長型鈍器持續猛毆之方式施暴，導致被害人遍體鱗傷，傷勢非比尋常，且被害人體內多處肌肉細胞碎裂

崩解，因而造成嚴重的橫紋肌溶解症而死亡，可見被告吳俊忠下手之猛烈，犯罪手段尤為粗暴。

又被告2人又未儘速將被害人送醫，致被害人生命不幸消逝，並使被害人家屬驟然承受難以撫平之苦痛酸處，骨肉至親生死兩隔，所致損害深鉅，事後仍執迷不悔，先由被告吳俊忠將屍體隨意挖洞掩埋後，又再挖出裝入塑膠桶內，合力搬運至被告吳俊忠所挖之坑洞中，入鹽酸後掩埋棄置，不但導致被害人家屬思念之情無處寄託，亦造成社會暴戾之氣蔓延。又被告2人犯後均否認犯行，相互推諉卸責，被告

熊俐棋雖稱有賠償意願，但就自身涉案部分仍多所避重就輕，且均未獲被害人家屬諒解，亦未修補被害人家屬所受損害，難認有所悔悟。

考量被告2人乃因盤店糾紛一時不滿，又突見被害人對外呼救下，憤然鑄成大錯，固顯露其等蔑視他人權益之心態，將吳男、熊女兩人依共同犯私行拘禁、共同殺人及共同遺棄屍體等重罪，分別判處19年4月、17年8月徒刑。

(中時 )