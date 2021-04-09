台中捷運綠線上月25日重啟試營運，半個月來累計運量超過108萬人次，列車準點率更達到99.9％，台中捷運公司解讀，此情況顯示列車運轉穩定，而為保障安全，決定從12日開始針對18列車進行連結器牽引裝置監測檢查作業，確認水平、垂直阻力仍符合原本標準。

台中捷運綠線去年11月首度進行試營運，6天即發生列車連結器軸心斷裂的重大故障，原訂營運期程暫停，台北捷運工程局與廠商川崎重工並追查故障原因、向法國訂購升級版連結器重新組裝，並通過測試確認安全無虞後，上月展開第二度試營運。

中捷公司指出，外界持續關心連結器的安全問題，且強化後的新軸心從1月11日完成第一列車改裝後，至今也將滿3個月，川崎重工決定從4月12日開始進行體檢，將接續安排18列車進廠、分別做連結器牽引裝置水平與垂直阻力的檢查，了解現在零件狀況是否符合原設計標準。

台中捷運綠線試營運至4月8日已滿15天，累計運量達108萬多人次。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

除了改裝後3個月的體檢，中捷公司強調，中捷在試營運期間也利用每雙周車輛檢查的時間，用目測方式檢查牽引裝置軸心運動油漬的痕跡，藉以判斷軸心擺動情況是否正常，近來目視檢查都無卡住情況，待下周檢測結果出爐將能更確認軸心運轉時的阻力變化情形。

此外，中捷綠線從上月25日試營運、到4月8日已滿15天，中捷公司統計，半個月來累計運量為108萬3864人次，且從平日與假日運量、各車站旅客乘車情況的變化可發現，嘗鮮旅客已逐漸減少、通勤族則穩定增加中。

(中時 )